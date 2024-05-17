От российского удара по Одесщине погиб человек, число раненых возросло до 8

Стало известно, что от российского удара по Одесскому району днем 17 мая погиб человек, еще 8 человек ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщаяет глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГУНП в Одесской области.

"К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек. Искренние соболезнования родным и близким.

Число раненых увеличилось до восьми человек".

Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8Відео: ГУНП в Одеській області pic.twitter.com/sobcJHRF2h — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

По данным ОВА, пять раненых в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим оказали помощь на месте.

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