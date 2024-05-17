Генштаб: На Покровском направлении отбили 21 атаку оккупантов

На Покровском направлении произошло 21 боевое столкновение. Больше всего враг давит на позиции ВСУ в районе Новоалександровки. Также оккупанты атаковали возле Уманского и Нетайлово, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 17.00 17 мая.

Украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону - больше всего боев было на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении, кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы.

На Краматорском направлении российские захватчики предприняли попытки идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка.

На Покровском направлении враг продолжает активные действия - количество боестолкновений возросло до 21. Наибольшее давление на позиции ВСУ враг осуществляет в районе Новоалександровки. Также атаковал возле Уманского и Нетайлово. Ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении захватчики уже 16 раз пытались улучшить тактическое положение. Получают достойный отпор от украинских воинов, количество вражеских потерь уточняется.

На Времовском направлении оккупанты нанесли два авиаудара в районе Старомайорского. В остальном - без изменений.

На Приднепровском направлении артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Количество безуспешных вражеских атак неподалеку Крынок увеличилось до семи.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке в настоящее время не произошло.

Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения.