Дуда заявил, что Польша открыта для размещения ядерного оружия
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не против размещения ядерного оружия в стране, однако решений по этому поводу еще нет, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает TVP.
"Решений о присоединении к программе Nuclear Sharing еще нет, но мы заявляем о готовности… Я не сомневаюсь, что безопасность стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше", — заявил президент Польши.
Он также добавил, что нынешнее размещение ядерного оружия в Европе отражает линии соприкосновения между несуществующим Варшавским договором и странами НАТО в начале 1950-х годов, а между тем изменения, с которыми мир сталкивается, после начала полномасштабной войны в Украине. настолько продвинуты, что нужна адаптация Североатлантического союза.
"Сегодня Россия является самой большой угрозой не только Польше, но и всей Европе. Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью Российской Федерации", — сказал он.
Президент отметил, что если угроза не была реальной, Польша не тратила бы 4% ВВП на оборону.
"Мы видим, что Россия, ведя наступательную войну против Украины, перешла к военной экономике, ведет провокационные действия против стран НАТО и нарушает дальнейшие договоры. Это Россия вооружает район Кенигсберга, и именно Россия перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Думаю, понятно, кто здесь проводит политику эскалации", – сказал Дуда.