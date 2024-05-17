Дуда заявил, что Польша открыта для размещения ядерного оружия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не против размещения ядерного оружия в стране, однако решений по этому поводу еще нет, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает TVP.

"Решений о присоединении к программе Nuclear Sharing еще нет, но мы заявляем о готовности… Я не сомневаюсь, что безопасность стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше" , — заявил президент Польши.

Он также добавил, что нынешнее размещение ядерного оружия в Европе отражает линии соприкосновения между несуществующим Варшавским договором и странами НАТО в начале 1950-х годов, а между тем изменения, с которыми мир сталкивается, после начала полномасштабной войны в Украине. настолько продвинуты, что нужна адаптация Североатлантического союза.

"Сегодня Россия является самой большой угрозой не только Польше, но и всей Европе. Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью Российской Федерации" , — сказал он.

Президент отметил, что если угроза не была реальной, Польша не тратила бы 4% ВВП на оборону.