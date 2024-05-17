Зеленский призвал украинцев рационально потреблять электроэнергию
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после российских ударов энергетический сектор Украины потерял существенную часть генерации, поэтому "необходимо рационально потреблять электроэнергию до восстановления", сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского 17 мая.
"Очень подробный и длительный разговор по защите и восстановлению нашей энергетики, в целом ситуации в энергосфере. Премьер-министр Шмыгаль, министр энергетики, военные, представители энергокомпаний. Сейчас после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики - новой энергетики, которая будет способна работать несмотря на угрозы российского террора".
По словам Зеленского, в Украине уже готовятся к следующему отопительному сезону, и это предполагает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации.
"Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. И на уровне правительства, и на уровне областной и местной власти, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого и каждой к потреблению".
Напомним:
- Диспетчерский центр "Укрэнерго" сообщил, что в субботу 18 мая с 19:00 до 24:00 будет применять графики ограничения мощности только для промышленных потребителей.
- Энергетики объяснили, что в графиках ограничения энергоснабжения существует три зоны, которые описывают, когда будет свет. В частности, при светло-серой зоне поставки электричества не гарантируется и зависит от имеющихся объемов генерации.
- В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.
- Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября.
- После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.
- Некоторые из украинских облэнерго сообщили об изменении графиков почасовых отключений электроэнергии бытовым потребителям, по сравнению с анонсированными НЭК "Укрэнерго".