Зеленский призвал украинцев рационально потреблять электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после российских ударов энергетический сектор Украины потерял существенную часть генерации, поэтому "необходимо рационально потреблять электроэнергию до восстановления", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского 17 мая.

"Очень подробный и длительный разговор по защите и восстановлению нашей энергетики, в целом ситуации в энергосфере. Премьер-министр Шмыгаль, министр энергетики, военные, представители энергокомпаний. Сейчас после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики - новой энергетики, которая будет способна работать несмотря на угрозы российского террора".

По словам Зеленского, в Украине уже готовятся к следующему отопительному сезону, и это предполагает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации.

"Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. И на уровне правительства, и на уровне областной и местной власти, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого и каждой к потреблению".

Напомним: