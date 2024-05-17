Правительство уволило трех заместителей из Минразвития общин

Кабинет министров в пятницу, 17 мая, уволил трех заместителей из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Речь идет о таких чиновниках:

Азархину Александру Константиновну;

Васькова Юрия Юрьевича;

Юрченко Анну Станиславовну.

Все они занимали должность заместителей Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, но их решили уволить.

При этом Юрченко в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занималась вопросами европейской интеграции.

Как сообщалось, в четверг, 9 мая, народные депутаты проголосовали за увольнение вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.