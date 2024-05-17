Оккупанты расстреляли человека с инвалидностью в Волчанске: начато расследование

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела оккупантами личности с инвалидностью в Волчанске, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры сообщают, что в телеграмм-канале журналиста Андрея Цаплиенко обнаружили видео, где аэроразведчики заметили в городе Волчанск тело погибшего человека в колесном кресле возле местной больницы, которую захватили российские военнослужащие.

"Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать подальше от медицинского учреждения, но военные ВС РФ расстреляли его и бросили в колесном кресле стоять посреди разбитой улицы".