Чешские фермеры решили отложить протесты после покушения на Фицо

Чешские фермеры отменили акцию протеста, которая должна была состояться на следующей неделе в Праге, чтобы не обострять атмосферу после покушения на словацкого премьера Роберта Фицо, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Фермеры хотят успокоить ситуацию и уменьшить риск того, что что-то может произойти во время протеста. Новую дату акции протеста они еще не назначили, сообщил Ян Долежал, президент Аграрной палаты.

В Сельскохозяйственном союзе (ZS) сегодня утром сообщили ČTK, что подготовка к протестам длилась очень долго и что фермеры все еще рассчитывают на их реализацию. По словам Долежала, новая дата будет определена по результатам переговоров с министрами сельского хозяйства и финансов.

Откладывая запланированную акцию протеста, фермеры хотят успокоить ситуацию и создать пространство для переговоров, заявил президент Аграрной палаты. Фермеры также хотят отложить акцию протеста из соображений безопасности.

"Чтобы мы не подвергали участников или представителей власти рискам безопасности", – сказал Долежал.

Уже в четверг профсоюзы отменили запланированную на вторник демонстрацию. Они заявили, что хотят внести свой вклад в успокоение ситуации после покушения в среду на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Решение фермеров отложить протест приветствовал глава министерства сельского хозяйства Марек Выборный, по его словам, оно является логичным и ответственным.

"Я считаю, что это будет способствовать успокоению ситуации и снижению напряженности и в Чешской Республике", – заявил он.

По последней информации, демонстрация фермеров в среду должна была начаться в 09:00 с протестного проезда сельскохозяйственной техники и завершиться в 13:00. По словам председателя Сельскохозяйственного союза Мартина Пыхи, маршрут должен был быть больше, чем во время предыдущих демонстраций, и пролегать вокруг Министерства сельского хозяйства.

Последний раз аграрные протесты в Чехии происходили 20 марта, когда более 1600 тракторов и другой техники выехали на дороги в регионах.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

По данным СМИ, Цинтуле уже предъявлено обвинение в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Словацкий премьер сейчас находится в больнице в городе Банска Быстрица, недавно он перенес вторую операцию, но его состояние остается тяжелым.