Кабмин изменил порядок оформления и выдачи "военного билета"

Правительство решило изменить порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Также изменилась сама форма этого документа, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница﻿ Кабинета министров Украины.

Отмечается, что правительство издало постановление №559, которое утверждает порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.

При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Постановление вступит в силу уже завтра.

В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, данные о результате ВВК, сведения о наличии отсрочки или бронирования. Также там должны будут находиться данные о том, не является ли гражданин "уклонистом".

Изменения в процессе мобилизации

Мобилизация в Украине происходит с первого дня войны, но недавно парламент принял ряд законов, которые должны упростить этот процесс.

К примеру сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым повышаются штрафы для "уклонистов".

Также в Украине готовится к официальному запуску электронный военнообязанный кабинет. Он реализован через мобильное приложение Резерв+ и будет доступен для установки 18 мая.