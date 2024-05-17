Санду рассказала, почему никогда не приезжала в Приднестровье

Молдавский президент Майя Санду заявила, что воздерживается от визитов в Приднестровский регион страны – который считает себя независимым государством, – чтобы "поддерживать стабильность" по обе стороны Днестра, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в интервью телеканалу TV8.

Санду отметила, что власть в Кишиневе "хочет поддерживать стабильность, особенно в условиях войны в Украине".

"И это не тот случай, чтобы дестабилизировать ситуацию. Я уверена, что с другой стороны (Днестра. – Ред.) будут действия, которые перерастут в дестабилизирующие действия (если я приеду. – Ред.)", – добавила она.

Президент Молдовы также упомянула о препятствиях, искусственно созданных режимом в Тирасполе для въезда в сепаратистский регион.

Санду подчеркнула: если она не может встретиться с жителями левого берега Днестра, то у нее нет другого смысла туда ехать.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.

Ранее Санду говорила, что надеется на "геополитическую возможность" решить конфликт в Приднестровье.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".