Российская атака по Одесщине: Воздушные силы расскзали о сбитых целях

В течение дня 17 мая российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в соцсетях.

Военные также сообщили, что россияне активно применяют разведывательные дроны по всему южному направлению.

В целом противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:

3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;

2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа в Херсонской области;

1 БпЛА неустановленного типа в Кировоградской области.

Что предшествовало: