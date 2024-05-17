Российская атака по Одесщине: Воздушные силы расскзали о сбитых целях
В течение дня 17 мая российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в соцсетях.
Военные также сообщили, что россияне активно применяют разведывательные дроны по всему южному направлению.
В целом противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;
- 2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа в Херсонской области;
- 1 БпЛА неустановленного типа в Кировоградской области.
Что предшествовало:
- 17 мая в Одесском районе на месте попадания одной из российских ракет вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.
- Позже стало известно, что от удара погиб человек, еще 8 человек ранены.