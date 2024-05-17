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Российская атака по Одесщине: Воздушные силы расскзали о сбитых целях

Российская атака по Одесщине: Воздушные силы расскзали о сбитых целях

В течение дня 17 мая российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в соцсетях.

Военные также сообщили, что россияне активно применяют разведывательные дроны по всему южному направлению.

В целом противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;
  • 2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа в Херсонской области;
  • 1 БпЛА неустановленного типа в Кировоградской области.

Что предшествовало:

  • 17 мая в Одесском районе на месте попадания одной из российских ракет вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.
  • Позже стало известно, что от удара погиб человек, еще 8 человек ранены.

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