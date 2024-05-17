Генштаб: ВСУ усиливают оборону на приграничье Харьковской области
Украинские защитники усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области и ведут разведку. Ситуация в этом направлении контролируется Силами обороны, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании в отчете предоставили оперативную информацию по состоянию на 20:30 17 мая.
Атака врага
С начала суток по украинским защитникам российские оккупанты нанесли 15 ракетных и 70 авиационных ударов, 105 обстрелов совершили с РСЗО, продолжаются активные наступательные и штурмовые действия оккупантов на Покровском и Приднепровском направлениях.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении подразделения ВСУ усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиационных ударов с применением 18 КАБов.
С начала суток потери противника на этом направлении составляют - 133 вражеских военнослужащих убитыми и ранеными, 36 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, было уничтожено 8 блиндажей противника.
Ситуация контролируется Силами обороны, добавили в Генштабе.
На Купянском направлении произошло 6 боеприкосновений. Враг нанес авиаудары по районам Купянска-Узлового и Ольшаной.
На Лиманском направлении российские оккупанты сбросили 8 управляемых авиабомб в район города Лиман.
На Северском направлении противником был нанесен авиаудар возле Григоровки.
На Краматорском направлении количество боеприкосновений с оккупантами возросло до 14. С начала суток враг нанес шесть авиаударов в районе Часового Яра, Северного, Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение - к этому времени уже произошло 25 боевых столкновений.
"Горячее всего - возле Новоалександровки. К ранее упомянутым населенным пунктам добавились Сокол и Невельское. Ситуация контролируемая", - передали в Генштабе.
На Кураховском направлении зафиксирован еще один авиаудар - по району села Богатырь. Остальные - без изменений.
На Времивском направлении было 3 атаки противника. Враг действовал сегодня в районе Старомайорского и в направлении Ключевое - Раздельное.
На Приднепровском направлении кафиры продолжают попытки вытеснить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье реки Днепр. Враг продолжил атаки в районе села Крынки - количество сегодняшних боестолкновений здесь возросло до 12.
"Украинские подразделения устойчиво держат позиции... По остальным направлениям ситуация в настоящее время без особых изменений", - отмечается в вечернем отчете от Генштаба.
Ситуация на Харьковском направлении
Напомним, с 10 мая российские захватчики пытаются прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области и проводит наступательные действия в этом регионе. Противник смог оккупировать несколько населенных пунктов, которые находились в "серой зоне".
По словам главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, российские войска расширили зону активных боевых действий на 70 километров.
Ранее также сообщалось, что президент Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении отметил, что проводя операцию на Харьковском направлении росармия пытается ослабить Силы обороны Украины в целом по фронту.