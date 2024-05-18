С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации

Все военнообязанные в течение 60 дней должны уточнить свои данные в ТЦК, сообщает Деловая столица.

После 18 мая все граждане Украины, состоящие на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК.

Это можно сделать 3 способами: самостоятельно прийти в военкомат, ЦНАП, или зарегистрироваться в е-кабинете в приложении "Резерв+".

Должны свои военно-учетные данные обновить:

- призывники в возрасте 17-25 лет, имеющие удостоверение о приписке;

- военнообязанные в возрасте 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;

- женщины-медики и фармацевты, состоящие на военном учете.

Те граждане, которые обновили свои данные в ТЦК, могут повторно не приходить в военкоматы после 18 мая. А вот те мужчины, у которых в военном билете было написано — ограниченно пригодный, обязательно должны явиться в ТЦК и повторно пройти ВЛК. Такого статуса больше не будет.

Кроме того, с 18 мая:

• обязательно нужно носить с собой военно-учетный документ и предъявить его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ. Это касается и мужчин от 18 до 25 лет;

• при проверке копы, пограничники или представители военкоматов имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию;

• предприятия, учреждения и организации будут вести военный учет среди своих работников и представлять отчетность соответствующим органам.