Консульские услуги мужчинам за границей уже доступны: что их ждет

МИД Украины распорядилось зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая восстановить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся/проживающие за границей, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

Вместе с необходимыми для услуги документами заявители также должны подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).

Документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях: для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт"), когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй родитель которого является иностранцем или лицом без гражданства, или если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Для взятия на временный консульский учет наличие загранпаспорта обязательно. Граждане, не имеющие загранпаспорта, также могут оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.