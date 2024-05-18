Минобороны: В приложении Резерв+ авторизовались уже 150 тысяч граждан

По состоянию на утро после запуска приложения уже 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Минобороны.

По данным МО, еще сотни тысяч запросов - в очереди.

Ведомство отмечает, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

"Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания.

Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все".

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