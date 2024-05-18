Минобороны: В приложении Резерв+ авторизовались уже 150 тысяч граждан
По состоянию на утро после запуска приложения уже 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Минобороны.
По данным МО, еще сотни тысяч запросов - в очереди.
Ведомство отмечает, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.
"Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания.
Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все".
Предыстория:
- В ночь на субботу запустили мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.
- Минобороны 17 мая представило приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные ТЦК.
- 17 мая Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. При этом военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, считаются действительными до выдачи документа нового образца.