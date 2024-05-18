Зеленский: Украина имеет лишь четверть необходимого, чтобы защитить небо

Украина имеет лишь около 25 процентов того, что ей нужно для защиты с точки зрения противовоздушной обороны, сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью AFP.

Зеленский сказал, что "120-130" истребителей F-16 или других современных самолетов необходимо для того, чтобы иметь паритет с Россией.

СМИ пишет, что он "очень критически" отнесся к ограничениям на нанесение ударов по российской территории западными вооружениями.

"Они могут стрелять со своей территории по нашей любым оружием.

Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия".