Подоляк: Украина имеет учет мужчин, которые находятся сейчас за границей
У Украины есть цифры в отношении мужчин, которые уехали за границу и не вернулись, эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.
"У нас есть цифры. Все цифры есть, но они постоянно уточняются с учетом того, что нужно постоянно проводить анализ, как это происходило в начале", — говорит Подоляк.
Чиновник отметил, что эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы.
"Все эти вопросы, которые вы задаете, имеют количественные параметры и юридические параметры. Их нужно обсуждать", — добавил советник главы ОП.