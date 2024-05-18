Подоляк: Украина имеет учет мужчин, которые находятся сейчас за границей

У Украины есть цифры в отношении мужчин, которые уехали за границу и не вернулись, эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

"У нас есть цифры. Все цифры есть, но они постоянно уточняются с учетом того, что нужно постоянно проводить анализ, как это происходило в начале" , — говорит Подоляк.

Чиновник отметил, что эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы.