Премьер Словакии остается в тяжелом, но стабильном состоянии

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на него 15 мая является стабильным, но тяжелым, и его транспортировка пока невозможна, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в субботу словацкие чиновники, сообщает Aktuality.

Операция, которая прошла в пятницу и длилась два часа, способствовала положительному прогнозу развития здоровья премьер-министра, сказала министр здравоохранения Зузана Долинкова в полдень в субботу. По ее словам, сегодня утром консилиум врачей оценил состояние здоровья премьера как стабильное, но все еще тяжелое.

По словам министра обороны Роберта Калиняка, по этой причине перевод Фицо в Братиславу будет невозможен в ближайшие дни.

"То же касается предложений из-за рубежа, которые мы очень ценим", – добавил он.

По словам Калиняка, за последние дни в Банской Быстрице, где находится Фицо после покушения, произошло несколько чудес благодаря врачам, медсестрам и всему персоналу больницы имени Рузвельта.

"Я не могу найти слов благодарности за то, что мы приближаемся к положительному прогнозу. Его состояние позволяет выздороветь, премьер-министр в сознании, конечно, со всеми ограничениями, которые представляет такое серьезное ранение", – сказал Калиняк.

При этом он объяснил, как будет выглядеть управление государством во время госпитализации Фицо.

"Мы договорились, что правительство будет продолжать работать согласно программе, которую он (Фицо) определил. Это означает, что на следующей неделе состоится как минимум два заседания кабинета министров... Возможно, сегодня в Братиславе мы будем иметь больше информации о других аспектах функционирования Словакии в этот момент", – сказал министр.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

18 мая Специализированный уголовный суд Словакии рассматривает ходатайство прокуратуры о мере пресечения для нападавшего.