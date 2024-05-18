Туск: Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью

Польша планирует инвестировать 10 млрд злотых ($2,55 млрд) в укрепление своих границ с Россией и Беларусью, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в субботу премьер-министр Дональд Туск, его цитирует агентство Bloomberg.

План, получивший название "Восточный щит", предусматривает строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальных лесонасаждений вдоль 400-километровой сухопутной границы, заявил Туск. Он сказал, что правительство уже начало работу над проектами.

"Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны", – сказал Туск на военном мероприятии в Кракове, посвященном годовщине битвы при Монте-Кассино в Италии во время Второй мировой войны.

Объявление об этом плане произошло на фоне очередной волны попыток пересечения границы нелегальными мигрантами из Беларуси, которых не полностью сдерживает 5,5-метровый забор, построенный предыдущей властью в 2022 году.

Туск также ожидает, что в понедельник Европейский инвестиционный банк объявит о выделении 500 миллионов злотых на финансирование расходов страны на инструменты спутникового мониторинга.

Эта система станет частью европейской системы противовоздушной обороны вроде "Железного купола".

Премьер-министр также заявил, что на следующей неделе объявит о действиях правительства, направленных на борьбу с риском саботажа и диверсий со стороны России.

Это произошло после шпионского скандала, во время которого местный судья сбежал в Беларусь, а также серии крупных пожаров.