Генштаб: ВСУ имели успех на отдельных участках на Лиманском направлении

Ситуация на фронте в Украине остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны смогли противодействовать попыткам противника продвинуться в глубь территории страны, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как сообщили в Генштабе, по состоянию на 23:00 воскресенья, 19 мая, россияне нанесли четыре ракетных удара с применением пяти ракет, 35 авиаударов с применением 38 КАБ. Кроме того, оккупанты нанесли более 409 ударов дронами-камикадзе.

Несмотря на попытки РФ продвинуться в глубь Украины, Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам оккупантов. В частности, ВСУ имели определенные успехи в одном из направлений.

"На Лиманском направлении противник активных действий не проводил. В то же время украинские воины держали врага под огневым контролем, имели успех на отдельных участках" , - сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать нашу оборону у Волчанска, Старицы, Липцов и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется. Предварительно, общие потери врага в течение суток там составили 114 человек. Противник потерял 30 единиц вооружения и военной техники, из них - три танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем, 10 БПлА и восемь единиц автомобильной техники.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 12. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.

На Северском направлении с начала суток жесткие бои шли. Здесь, в течение дня, российские оккупанты совершили 23 попытки прорвать оборону наших войск. Враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Белогоровки, атаковал 17 раз. Успеха не имел и понес значительные потери, а именно: 53 человека убитыми и ранеными, 14 единиц вооружения и военной техники, из них: два танка, и 11 боевых бронированных машин и еще одно средство РЭБ.

На Краматорском направлении российский агрессор 14 раз пытался прорвать оборону наших войск вблизи населенных пунктов Калиновка, Новый, Ивановское, Клищеевка и Андреевка. Для поддержки действий своих штурмовых подразделений применял управляемые авиационные бомбы. Успеха не имел.

На Покровском направлении враг интенсивно атаковал украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 25 штурмов наших позиций, пытался нарастить усилия огневого контроля на отдельных участках, нанося авиаудары с применением КАБов. На направлении Нетайлово - Яснобродовка продолжается бой. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Предварительные потери противника на этом направлении составили: 118 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен один танк и 2 боевые бронированные машины, кроме того, еще один танк, две боевые бронированные машины и две артиллерийские системы повреждены.

На Кураховском направлении количество боев составило 10. Захватчики пытаются продвинуться в к населенным пунктам Георгиевка, Парасковиевка, Новомихайловка и Водяное. Все атаки отбиты. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении противник совершил четыре безуспешные попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались шесть раз оттеснить наши подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.