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Курс валют НБУ на 20 мая

Курс валют НБУ на 20 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 мая, упал на до 39.4272 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 42.7549 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 49.8951 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 27 коп до 43.3838 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.0176 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.427200 --0.0033
EUR Евро 42.754900 --0.0903
GBP Фунт стерлингов 49.895100 --0.0062
CHF Швейцарский франк 43.383800 --0.2678
PLN Польский злотый 10.017600 --0.0309

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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