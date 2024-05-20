Курс валют НБУ на 20 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 мая, упал на до 39.4272 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 42.7549 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 49.8951 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 27 коп до 43.3838 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.0176 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.427 200 EUR Евро 42.754 900 GBP Фунт стерлингов 49.895 100 CHF Швейцарский франк 43.383 800 PLN Польский злотый 10.017 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.