Курс валют НБУ на 20 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 мая, упал на до 39.4272 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 42.7549 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 49.8951 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 27 коп до 43.3838 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.0176 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.427200
|EUR
|Евро
|42.754900
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.895100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.383800
|PLN
|Польский злотый
|10.017600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.