ПВО ночью сбило почти 30 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 20 мая русские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все 29 запущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты запустили "Шахеды" из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ). Также ночью ударили по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М".

"В результате противовоздушного боя все 29 "Шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.