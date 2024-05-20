РФ за сутки потеряла 1400 военных, 50 артсистем и 81 беспилотник – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1400 военных, 81 беспилотник, 50 артсистем, 14 танков, две реактивные системы залпового огня и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 493 690 (+1 400) человек,
- танков − 7 590 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 14 665 (+35) ед,
- артиллерийских систем − 12 737 (+50) ед,
- РСЗО − 1 076 (+2) ед,
- средств ПВО − 807 (+4) ед,
- самолетов − 354 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 236 (+81) ед,
- крылатых ракет − 2 205 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+1) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 311 (+60) ед,
- специальной техники – 2 079 (+2)ед.