РФ за сутки потеряла 1400 военных, 50 артсистем и 81 беспилотник – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1400 военных, 81 беспилотник, 50 артсистем, 14 танков, две реактивные системы залпового огня и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили: