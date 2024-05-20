Посол в США призвала Вашингтон "наверстать" паузу в помощи Украине

Посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS заявила, что Украина сейчас очень нуждается в как можно большем количестве оружия и должна получить его как можно скорее. Об этом сообщает Politico, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы" , - сказала Маркарова, добавив, что это должно произойти "скорее".

Посол, недавно вернувшаяся из поездки в Украину, заявила, что стране нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы ответить на усиление ударов по украинским громадам.

"Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пора буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше этого, чтобы мы могли увидеть их сразу, где они нам нужны" , – сказала Маркарова.

Также она подчеркнула, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаемся. Независимо от того, наносим мы удары по российским войскам на нашей территории или российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытаемся это делать. Но, конечно, есть определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии с США или любым другим нашим партнером. Но я просто хочу сказать, что понятно, что Россия здесь агрессор" , - подчеркнула дипломат.

Удары по территории РФ

Как известно, США с начала полномасштабного вторжения запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием.

Недавно Институт изучения войны (ISW) обнародовали вывод о том, что если бы не этот запрет, новое наступление РФ на севере Харьковской области не было бы столь успешным. По мнению аналитиков, ограничение со стороны США возможностей Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах РФ укрытия, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что возможность использования на территории России западного оружия – это не наступление, а защита украинцев.

В Пентагоне заявили, что американское оружие предназначено для использования на территории Украины.

В субботу, 18 мая, The Wall Street Journal написала, что Украина обращалась в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения. Источники сказали журналистам, что запрос, который был сделан на прошлой неделе, рассматривается.