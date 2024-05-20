Повлияет ли потепление на отключение электричества: ответ "Укрэнерго"

Потепление повлияло на ситуацию в энергосистеме в Украине, рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе" , - отметил Кудрицкий.

Однако полностью избежать отключений света в Украине пока не удастся, отметил глава "Укрэнерго". По его словам, энергетики будут вынуждены ограничивать поставки электричества в течение месяцев – и летом, и осенью и зимой.

Отключение света, как пояснил Кудрицкий, "будут до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации".

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