Председатель комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланже призвал Париж снять табу на причинение Украиной ударов по территории России французским оружием, сообщает Европейская правда.

Бурланже написал письмо французскому руководству, в котором призвал отказаться от "сдержанности и принять решение" по примеру Великобритании, которая позволила украинским войскам использовать свое оружие против России.

"Кажется, пришло время... Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора" , – подчеркнул он, добавив, что изменение доктрины будет абсолютно законным, поскольку положит конец асимметрии между агрессором и жертвой.

В то же время Бурланже подчеркнул, что ни Франция, ни другие западные партнеры Украины не хотят воевать с Россией.

"Поэтому речь идет не об их вмешательстве на театре военных действий, а о снятии неоправданного табу" , – написал он в своем письме.

С начала полномасштабного вторжения России Украина была ограничена в праве использовать оружие, полученное от западных стран, для нанесения ударов по российской территории. Обычно это ограничение на Западе объясняли тем, что они дают Украине оружие для защиты от России, а не для нападения на нее.

В этом году, однако, произошли определенные сдвиги в этом вопросе. Например, после визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

В то же время, Соединенные Штаты все еще придерживаются своей политики по ограничению ударов Украины по России. Однако во время визита в Киев в мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как вести войну, но США не поощряют удары по России.