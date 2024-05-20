Президент Болгарии считает победу Украины в войне с РФ невозможной

Президент Болгарии Румен Радев назвал победу Украины над Россией "невозможной" и связал войну с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает Европейская правда.

Президент Болгарии заявил, что продолжение войны является катастрофическим для всех сторон.

"Каждый день, когда продолжается эта война, является катастрофическим для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы – и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать" , – сказал Радев.

Отвечая на вопрос журналиста, какой сигнал покушение на Фицо послал Европе, болгарский президент говорил о российском вторжении в Украину.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное реш ﻿﻿ ение" , – заявил Радев.

Он сказал, что крайне опасно, чтобы конфликт между Россией и Украиной разгорался и в Европе, и чтобы "голоса за мир встречались выстрелами".

"Попытка убийства европейского премьер-министра радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что является крайне несправедливым и приводит ко всем этим негативным последствиям" , – добавил Радев.

Президент Болгарии предупредил, что если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".

Радев призвал к политическим усилиям ради мира, а не к предоставлению оружия:

"С оружием, без оружия – мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине), за восстановление которой нам придется заплатить" , – сказал он, добавив, что "это неизбежно".

Президент Болгарии является решительным противником предоставления военной помощи Украине.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Софии в июле 2023 года Радев несколько раз упомянул о российском вторжении, используя термин "конфликт".

В декабре президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров. Однако парламент преодолел вето.