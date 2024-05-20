Стоимость нефти выросла на фоне гибели президента Ирана

Цены на нефть стабильны на торгах в понедельник после подъема по итогам прошлой недели, сообщает Enkorr.

Трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана, а также об атаке на российский НПЗ и очередном нападении на танкер в Красном море.

В воскресенье президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, сообщило иранское информагентство "Мехр".

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.20 по киевскому времени составляет $84,08 за баррель, что на $0,1 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,71 (0,9%) – до $83,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене в настоящее время на $0,02 (0,02%), до $80,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (1,1%) до $80,06 за баррель.

Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали во время торгов на $0,05 (0,06%), до $79,63 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent выросла в цене на 1,4%, WTI – на 2,3%.

В воскресенье также стало известно, что Славянский нефтеперерабатывающий завод (ООО «Славянск ЭКО») в краснодарском крае приостановил работу после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу.

Тем временем в субботу танкер, направлявшийся в Китай, подвергся нападению йеменских хуситов в Красном море, сообщило Bloomberg. По данным агентства, в судно попала ракета.