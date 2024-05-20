Дефицит электроэнергии уменьшился, но вечером необходимы отключения – "Укрэнерго"

Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, но в вечерние и ночные часы недостаток электроэнергии существенный. Поэтому вечером необходимы отключения для бытовых потребителей.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Сегодня с 18.00 до 24.00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Они могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Укрэнерго довело до каждого облэнерго.

"Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений - этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, особенно в часы максимального потребления. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных , и для бытовых потребителей" , – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали украинцев бережно потреблять электричество на протяжении всех суток.

Вчера, 19 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу «Укрэнерго» были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 09:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

Сегодня ночью, с 00:00 до 07:00, также применялась аварийная помощь из стран Европы.

В течение суток планируется экспорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19499 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1415 МВт.

К утру обесточено 407 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Днепропетровской области.