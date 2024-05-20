Папа Римский призвал все воюющие страны "договориться о мире"
Папа Римский Франциск обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война", - заявил он.
Папа Франциск отметил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.
"Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", - сказал он.