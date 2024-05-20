Папа Римский призвал все воюющие страны "договориться о мире"

Папа Римский Франциск обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война" , - заявил он.

Папа Франциск отметил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.