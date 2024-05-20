В ВМС прокомментировали возможность уничтожения еще одного российского ракетоносителя "Циклон"

Кроме тральщика "Ковровець", о поражении которого накануне заявили в Военно-морских силах, возможно уничтожение еще одного корабля - "Циклон". Об этом сказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Если эта информация подтвердится, то это означает, что в Крыму нет ни одного судна-носителя крылатых ракет, сообщает Радио Свобода.

"На самом деле эта информация до сих пор верифицируется. Потому что, чтобы быть уверенным на 100 процентов, нужно все же получить соответствующие результаты объективного контроля. Как только мы будем уже иметь эти результаты, мы обязательно сообщим об этом общественности".

Но да, достаточно высока вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет, в случае, если информация о "Циклоне" подтвердится. И да, такая вероятность есть. И да, она высока… Предварительно речь идет о том, что, скорее всего, были поражены две единицы. Поэтому да. Но мы ждем еще результатов" , – сказал Плетенчук.

Несмотря на то, что последствия атаки еще неизвестны, представитель ВМС уверен, что без потерь личного состава не обошлось:

"Возможно, на этот раз подтвердится информация по уничтожению не только корабельного состава, но и вероятность того, что был поврежден штаб соответствующей бригады надводных кораблей".

По его словам, в оккупированном Крыму "Циклон" исполнял роль средства противовоздушной обороны в бухте Севастополя. Он был вооружен зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С". Однако ни один выстрел из этого корабля российские военные еще не произвели.

"Ситуация получается даже смешная, потому что я неоднократно в эфирах подчеркивал, что это один из пяти тех малых ракетных кораблей, самых новых в составе Черноморского флота, которыми Шойгу пугал нас недавно. И я всегда напоминал о том, что этот корабль фактически первый, единственный, который был взят в состав флота и он ни одной ракеты не запустил. И так получается, что в случае подтверждения информации это такое мертворожденное дитя, которое было носителем, но ни разу носителем не поработало" , – говорит Плетенчук.

Он также пояснил, что поражение этого судна даст украинским военным больше времени на реагирование при обстреле:

"Он оставался единственным носителем крылатых ракет официально, который находился до сих пор в Крыму. Остальные носители находятся в Новороссийске. Это совсем другое расстояние, это совсем другое время на реагирование. Поэтому да, это влияет в любом случае на тактические способности армии РФ в нашем регионе. И это их, конечно, существенно уменьшает… Если бы "Циклон" условно в Крыму применил, например, те же "Калибры", время на реагирование у нас было бы гораздо меньше, чем из Новороссийска, поэтому для нас это вопрос безопасности".

Накануне Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российского морского тральщика "Ковровец" в ночь на 19 мая. Подробностей военные не привели.

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