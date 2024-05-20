На фронте за сутки 140 столкновений – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:30 20 мая.

Противник нанес пять ракетных ударов с применением шести ракет, во время 55 авиационных ударов сбросил 79 УАБ, задействовал для ударов 1066 дронов-камикадзе, из них 82 БпЛА типа Shahed и "Ланцет". Захватчики 4056 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты по разным видам вооружения, из них 118 обстрелов произошло из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс.

С начала суток ситуация на фронте обострена, российские захватчики произвели 533 обстрела позиций наших войск, применили более 50 дронов-камикадзе. В настоящее время произошло более 30 боевых столкновений, по одному ракетному и авиаудару.

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Наши воины уничтожили один танк, артсистему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БПЛА. Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаку врага в направлении Синьковки. В свою очередь, в отдельных районах украинские воины совершают штурмовые действия. Ситуация контролируется.

На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Раздолевки Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты заплатили большую цену за свою активность, потеряв 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс.

На Краматорском направлении уже отражены две попытки врага идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения недалеко от Клещиевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеньевки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретиного. Принимаются меры по стабилизации обстановки. Сегодня уже подтверждены потери врага в Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и пяти боевых бронированных машин.

По уточненным данным, за прошедшие сутки здесь захватчики в общей сложности потеряли 350 человек безвозвратно и ранеными, а также 20 единиц военной техники.

На Кураховском направлении продолжаются три атаки противника у Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируется. А два вражеских штурма уже успешно отражены в районах Водяного и Красногоровки. На Времивском направлении оккупанты этих суток уже предприняли две попытки продвинуться вперед возле Старомайорского. Одна – отражена, еще один бой продолжается. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении продолжается боестолкновение у Кринок. Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отразили. Противник успеха не имел.

Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери. Командованием принимаются меры по выделению соответствующих резервов и средств огневого поражения.