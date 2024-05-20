Почти 60% новых ФЛП в Украине открыли женщины – "Опендатабот"

43 554 новых ФЛП создали женщины за первый квартал 2024 года. Это более половины — 59% — от общего количества новых дел и рекордного показателя за последние годы. Мужчины открыли 30 496 новых дел за то же время. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь созданных ФЛП

Об этом сообщает "Опендатабот".

Чаще всего женщины-ФЛП выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин и 32% мужчин), другие индивидуальные услуги (89% женщин и 11% мужчин) и информационные услуги (63% женщин и 37% мужчин).

В то же время мужчины чаще выбирают для себя компьютерное программирование (58% мужчин и 42% женщин) и оптовую торговлю (52% мужчин и 48% женщин).