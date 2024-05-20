Грузинский премьер пригрозил протестующим "проблемами Украины"

Выступая на заседании правительства, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе вновь обвинил оппонентов в желании открыть в стране второй фронт против России, сообщает Эхо Кавказа.

По словам главы грузинского Кабмина, один из лидеров акций протеста несколько дней назад заявил, что завидует украинцам. Кобахидзе говорит, что главная цель оппонентов – "украинизация Грузии".

"Хочу еще раз напомнить всем, что значит разделить судьбу Украины и какова ситуация в Украине сегодня. К сожалению, в результате этой войны на Украине погибли десятки тысяч человек. Конкретным статистическим показателем является то, что 2/3 молодых людей в возрасте 19-24 лет либо покинули страну, либо умерли. Речь идет об уничтожении генофонда Украины. Это то, чему завидуют наши оппоненты" , – сказал Кобахидзе.

Грузинский премьер сказал, что около 10 миллионов человек, или каждый четвертый украинец, либо стали вынужденными переселенцами, либо беженцами – покинули страну.

"Экономика разрушена, только за первый год у них был спад экономики на 30%, а это означает полную катастрофу. Инфраструктура разрушена, сегодня Россия оккупирует в 2,5 раза больше территории, чем в начале войны. На фоне войны в Украине процветает коррупция, отменены выборы, политический плюрализм, свобода СМИ, все, что связано с общей концепцией демократии. Представители коллективного "Национального движения" всему этому завидуют, и не только завидуют, они хотят видеть все это в Грузии, хотят, чтобы Грузия разделила судьбу Украины, чего мы, конечно, не можем допустить" , – сказал он.

По словам Кобахидзе, Грузия обязательно сохранит мир, который является "необходимым условием прогресса и развития".

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