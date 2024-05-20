Правоохранители завершили расследование в отношении Гринкевича-старшего за подкуп руководства ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества, а также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний, сообщает Украинская правда.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении гражданина по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение" , – сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным издания, речь идет об Игоре Гринкевиче.

Расследованием установлено, что в конце декабря 2023 года подозреваемый пытался подкупить заместителя руководителя отдела ГБР. За 500 тысяч долларов США он просил содействия в возвращении изъятого имущества, которое находится на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни. Также за эти средства подозреваемый просил дальше не проводить процессуальные действия и закрыть уголовное производство в отношении него по факту незаконных сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего его передадут в суд.

Игорь Гринкевич, согласно решению суда о мере пресечения, находится в СИЗО.

Бизнесмен также является фигурантом в другом эпизоде, его подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.