СНБО: Ситуация на фронте не катастрофическая, РФ хочет "серую зону"

Ситуация на фронте сложная, но не катастрофическая. Россия пытается создать серую зону. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал Литвиненко, Силы обороны продолжают бои за населенные пункты в Донецкой, а также Запорожской областях. В то же время хуже то, что враг направляет свои воздушные удары против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города Востока и Юга Украины.

"Путин (Владимир Путин, - ред.) реализует свою угрозу по созданию серой зоны" , - добавил секретарь СНБО.

По его словам, враг использует так называемую стратегию провоцирования миграционного кризиса, поскольку в результате обстрелов умирают и страдают не только военные, но и дети, женщины и пожилые люди.

Литвиненко добавил, что Россия нацелена не только на полную оккупацию Украины, но и на изменение мирового порядка.

"Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство" , - добавил он.

Секретарь СНБО отметил, что враг понимает только язык силы, в связи с чем Запад должен быть сильнее и готовым применить эту силу.