В НАТО тоже выразили соболезнования из-за смерти президента Ирана

В НАТО выразили соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе президента и главы МИД Ирана в минувшие выходные. С заявлением в соцсети Х (Twitter) выступила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла, сообщает Европейская правда.

Дахлалла разместила короткое сообщение, в котором отметила:

"Наши соболезнования народу Ирана в связи со смертью президента Раиси, министра иностранных дел Амира-Абдоллахиана и других, кто погиб в катастрофе вертолета".

С соболезнованиями из-за смерти топ-руководителей Ирана ранее выступили официальные лица ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Одними из немногих лидеров государств ЕС, посочувствовавших Ирану, стали президент Польши Анджей Дуда, который сравнил авиакатастрофу со Смоленской трагедией, и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который, несмотря на поддержку Ираном России, строит с этим государством "экономическое партнерство".

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Президент Раиси не был самым влиятельным человеком в Иране, поскольку главным руководителем этого государства и самым большим авторитетом является верховный лидер Али Хаменеи.