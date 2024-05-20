Генштаб: На Покровском направлении продолжаются 12 столкновений с оккупантами

С начала суток российские войска активнее всего атакуют на Покровском направлении - сейчас ВСУ отбивают 12 атак. Также продолжаются бои на Харьковском, Купянском, Краматорском и Северском направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 20 мая.

В то же время на Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток не происходило боеприкосновений.

Российский агрессор продолжает террор гражданского населения в Черниговской и Сумской областях - обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Новодмитровка, Сопич, Поповка, Павловка, Мостики и Елино.

На Харьковском направлении продолжаются два боеприкосновения, недалеко от села Старица и города Волчанск. Враг получает жесткий отпор. Информация о потерях противника уточняется. Террористы нанесли авиаудар по району Липцев.

На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация контролируется. Одна попытка окупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды задействовали авиацию для ударов по нашим позициям неподалеку от Ивановки.

На Лиманском направлении нанесены два авиаудара - враг бил с вооружения вертолетов армейской авиации возле Новолюбовки и сбросил четыре управляемых авиабомба в район Тернов. Боестолкновений не было.

На Северском направлении наши воины отбивают атаку недалеко от Белогоровки. Ситуация контролируется. Попытка врага, при поддержке авиации, продвинуться вперед в направлении Раздолевки потерпела неудачу. Еще один авиаудар оккупанты нанесли в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак выросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить наших воинов с позиций в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка, Новый и Клещеевка. По одному боестолкновению продолжается возле Нового и Клещеевки. Ситуация контролируется.

Снова горячо на Покровском направлении – здесь уже в это время зафиксировано 22 атаки. 12 из них продолжаются. Агрессор наиболее активен у Сокола, Новопокровского и Нетайлового.

На Времивском направлении противник и дальше предпринимает попытки прорвать нашу оборону в районе Старомайорского. Наши воины успешно отразили три атаки.

На Приднепровском направлении также отражены три попытки врага вытеснить украинских защитников из Крынок. Потери наших позиций не допущены.

В других направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений.