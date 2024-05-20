В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ показал статус розыска

Украинцы, которые во время обновления своих данных через приложение Резерв+ узнали о статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, основной задачей и функциональностью Резерв+ является предоставление доступа гражданам к данным, которые по ним вносят операторы ТЦК и СП.

"Потому что это важный статус сегодня для каждого гражданина. Мы запустили возможность предоставлять запросы нашей технической поддержке по таким ситуационно обратиться за исправлением данных, не имея визит в ТЦК ТСП. Это будет очень удобная история, когда не нужно будет ходить, снимать себя с розыска, если это было сделано по ошибке" , - сказала представительница Минобороны.

Электронный ТЦК

Она уточнила, что присутствует человеческий фактор и оператор ТЦК и СП может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит по себе фактический статус, можно эти ошибки быстро исправлять.

"То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность сделать офлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП", - сказала Черногоренко.

Чиновница добавила, что фактически люди в Украине сейчас являются свидетелями рождения электронного ТЦК и СП. Она заявила, что благодаря работе команды Министерства обороны им удалось сократить этот контакт между оператором ТЦК и человеком до нескольких кликов в телефон.

Резерв+

На днях Минобороны запустило приложение для смартфонов, благодаря которому военнообязанные украинцы могут обновить свои данные. Сегодня спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что полноценная версия Резерв+ появится уже летом. Тогда и в приложении будет электронный военный билет.