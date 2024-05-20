Кабмин разрешил представителям ТЦК вручать повестки круглосуточно
В Украине представители территориальных центров комплектования теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит соответствующее постановление Кабинета министров Украины.
Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через границу Украины.
Повестки имеют право вручать:
- представители ТЦК - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.
- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (при их образовании) советов - в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
- представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) - на всей территории Украины.
Мобилизация в Украине
Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.
В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК с в адрес места жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.