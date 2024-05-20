Индия примет участие в Саммите мира в Швейцарии, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в интервью агентству PTI.



"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, продвигающих повестку дня глобального мира, безопасности и развития", - заявил премьер-министр Нарендра Моди, ссылаясь на приглашение принять участие во встрече Группы семи и Саммите мира в Швейцарии.

Пока это единственная большая страна с "глобального юга", подтвердившая участие в Саммите мира.

Напомним, саммит мира должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Президент страны Виола Амгерд проинформировала, что свое участие подтвердили уже около 50 глав государств и правительств, среди них канцлер ФРГ.