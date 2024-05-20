В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета шести МиГ-31К
Вечером 20 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета нескольких самолетов МиГ-31К в России, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".
Позже военные предупредили о взлете еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".
Обновлено: Воздушники уточнили, что всего зафиксирован взлет шести МиГ-31К: из "Саваслейки" 4, из Астрахани - еще 2. Также предупреждают, что возможны пуски "Кинжалов".