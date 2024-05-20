СМИ назвали причину крушения вертолета с президентом Ирана Раиси

Причиной авиакатастрофы в Иране, во время которой погиб президент Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность вертолета, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает IRNA.

"Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате аварии вертолета, произошедшей из-за технической неисправности во время возвращения из Ходы" , - говорится в заявлении.

Также в результате инцидента также погибли министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, руководитель пятничной молитвы города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, руководитель группы охранников президента Мехди Мусави, а также пилоты и летный экипаж.

Издание добавило, что Ибрагим Раиси был восьмым президентом Ирана, избранным руководить страной на 13-х президентских выборах 2021 года.

Подробнее о смерти президента Ирана

Вчера вечером стало известно об авиаинциденте с участием президента Ирана, а уже ночью официально была подтверждена информация о его смерти.