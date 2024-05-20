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В "Укрэнерго" предупредили об отключениях света во вторник 21 мая

В "Укрэнерго" предупредили об отключениях света во вторник 21 мая
Фото: Рixabay

Во вторник, 21 мая, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"С 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.
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В компании отметили, что для каждой области определены объемы лимитов потребления. При их превышении могут быть использованы графики.

Как сообщалось, НКРКП подняло максимальные предельные тарифы на импорт электроэнергии для бизнеса с 1 июня.

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