В "Укрэнерго" предупредили об отключениях света во вторник 21 мая
Во вторник, 21 мая, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"С 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что для каждой области определены объемы лимитов потребления. При их превышении могут быть использованы графики.
Как сообщалось, НКРКП подняло максимальные предельные тарифы на импорт электроэнергии для бизнеса с 1 июня.