Испания анонсировала поставку Украине партии танков Leopard

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, который будет содержать танки Leopard и боеприпасы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает El Mundo.

Она отметила, что поставка должна состояться в конце июня.

Роблес объявила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встрече Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой присутствовал министр обороны Украины. Рустем Умеров.

Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что Испания готовит новый пакет помощи Украине, подготовка которого может быть завершена до 30 июня.

Среди прочего, журналисты указывали, что Украина должна получить 10 танков Leopard 2A4. При этом ранее Испания уже передавала Украине военную помощь, в которую входили вышеуказанные танки.