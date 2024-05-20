В США рассказали, сколько контейнеров с оружием закупила Россия у КНДР

Российская Федерация закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием для ведения войны против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда.

По его словам, российские силы использовали баллистические ракеты КНДР для того, чтобы обстреливать Украину.

Представитель США уточнил, что официально зафиксировано более десятка таких случаев.

Также он уточнил, что Россия с декабря закупила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, соответствующими военным материалами из КНДР в нарушение оружейного эмбарго.

КНДР помогает России в военном плане

Россия начала обращаться к КНДР за помощью с оружием в прошлом году. Диктатор Владимир Путин лично встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном, после чего РФ стала получать оружие от Северной Кореи.

При этом США не раз осуждали этот шаг. Недавно Вашингтон ввел санкции против россиян, организовавших поставки оружия из КНДР в РФ.