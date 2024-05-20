ОВА: В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время

В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Ситуация с электроэнергией до сих пор остается крайне сложной. Поэтому должны использовать все средства, которые помогут экономить. Должны накопить дополнительный ресурс, чтобы минимизировать все неудобства" , – отметил он.

Кравченко также обратился к органам местного самоуправления с просьбой активнее работать с бизнесом о необходимости бережливого использования наружного освещения.

"Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов – это прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам – общая ответственность" , – добавил начальник Киевской ОВА.

Напомним:

В течение 21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Из-за дефицита в энергосистеме в Киеве уменьшат яркость всех фонарей в городе, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.