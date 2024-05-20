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В Украине объявили третью воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)

В Украине объявили третью воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)
Фото: kremlin.ru

Вечером 20 мая в Украине объявили третью масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с Астрахани!"

Обновлено: В 21:09 сообщили об отбое угрозы.

Что предшествовало:

  • Вечером 20 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета шести самолетов МиГ-31К в России.
  • Утром из-за взлета МиГ-31К российских захватчиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу, она длилась более 30 минут. В Миргородской общине был слышен звук взрыва. Перед этим воздушные силы фиксировали ракету в направлении Миргорода.

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