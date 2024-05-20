В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 20 мая

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Купянском, Кураховском, Краматорском и Покровском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений возросло до четырех. В эти сутки враг дважды атаковал близ Волчанска, и по одному разу – в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.

Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении сейчас ведутся три боевых столкновения, в районах Стельмаховки и Синьковки. Всего в эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать здесь нашу оборону.

На Северском направлении без изменений.

На Краматорском направлении во второй половине дня враг активизировался у Временного Яра, провел три атаки. Также сейчас идет бой неподалеку от Андреевки. Ситуация контролируется. Оккупанты нанесли еще один авиаудар, на этот раз – по району Дружбы.

Также, по данным ведомства, россияне концентрируют усилия на Покровском направлении. Там уже предпринял 32 попытки продвинуться вперед. 24 атаки отразили украинские войска, восемь продолжаются.

Еще пять авиаударов захватчики нанесли по районам Новоалександровки, Воздвиженки, Уманского, Карловки и Елизаветовки. Наши воины жестко отвечают врагу.

Оккупанты за 20 мая потеряли в этом направлении 366 человек убитыми и ранеными. Также повреждены и уничтожены 22 единицы вражеской военной техники, среди которой – шесть танков.

Кураховское направление – 11 вражеских атак, три из которых продолжаются. Ситуация контролируется.

В других направлениях без особых изменений.