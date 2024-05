Украина официально объявила об участии в Олимпиаде-2024

Украина примет участие в летних Олимпийских играх, которые в этом году будут проходить во Франции, сообщает Деловая столица.

Об этом было заявлено на пресс-конференции министра молодежи и спорта Матвея Бедного и президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win" ("Воля к победе").

"На этот раз для Украины Олимпиада — это в первую очередь большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли" , — говорится в заявлении.

С начала полномасштабного вторжения России погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира. Российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 баз олимпийской подготовки.

"Наши спортсмены — это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки" , — сказали на встрече.

Участники встречи выразили благодарность международным партнерам, предоставившим убежище и тренировочные базы для украинских спортсменов. Они также отметили важность продолжать бороться против допуска российских и белорусских граждан к участию в Олимпийских играх.

"Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина. Но украинцы также знают, что путь к истинному и справедливому миру в мире лежит через победу и изгнание окупантов из украинской земли… Участие Украины в Олимпийских играх — это победа нашего духа, воли и веры в будущее. Мы призываем международное сообщество продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и справедливость для всего мира" , — подчеркнули на встрече.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.