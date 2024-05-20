Украина официально объявила об участии в Олимпиаде-2024
Украина примет участие в летних Олимпийских играх, которые в этом году будут проходить во Франции, сообщает Деловая столица.
Об этом было заявлено на пресс-конференции министра молодежи и спорта Матвея Бедного и президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win" ("Воля к победе").
"На этот раз для Украины Олимпиада — это в первую очередь большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", — говорится в заявлении.
С начала полномасштабного вторжения России погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира. Российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 баз олимпийской подготовки.
"Наши спортсмены — это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки", — сказали на встрече.
Участники встречи выразили благодарность международным партнерам, предоставившим убежище и тренировочные базы для украинских спортсменов. Они также отметили важность продолжать бороться против допуска российских и белорусских граждан к участию в Олимпийских играх.
"Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина. Но украинцы также знают, что путь к истинному и справедливому миру в мире лежит через победу и изгнание окупантов из украинской земли… Участие Украины в Олимпийских играх — это победа нашего духа, воли и веры в будущее. Мы призываем международное сообщество продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и справедливость для всего мира", — подчеркнули на встрече.
Напомним, летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.