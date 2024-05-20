В оккупированном Должанске в Луганской области прогремели взрывы

Во временно оккупированном Должанске в Луганской области прогремело несколько взрывов, оккупанты заявили об атаке на состав горюче-смазочных материалов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник, издание Astra.

Пасечник сообщает о якобы ракетном ударе "с применением кассетных боеприпасов".

У окупованому Довжанську на Луганщині прогриміли вибухи на складі паливних матеріалів.Відео - з місцевих пабліків pic.twitter.com/EfNZ6CkVIw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 20, 2024

На месте спасатели пытаются обуздать пожар, чтобы огонь не распространился на соседние здания.

Что предшествовало:

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, российские пропагандисты писали о ракетном ударе, а глава Луганской ОВ отметил, что на месте попадания обустроен военный городок оккупантов.